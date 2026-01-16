Zweigeteiltes Wochenend-Wetter: Oben Sonne, unten Dauergrau

Während es im Tal eher trüb bleiben dürfte, zeigt sich in den Höhenlagen von Schwarzwald und Schwäbischer Alb laut DWD am Wochenende häufiger die Sonne. (Archivbild)

Sonnenanbeter müssen in Baden-Württemberg einen Ausflug in den Schwarzwald oder auf die Schwäbische Alb einplanen, um dem Dauergrau zu entkommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Sonntag mit einer zweigeteilten Wetterlage im Südwesten: Während sich in Höhenlagen häufig die Sonne zeigen soll, bleibt es im Tiefland wegen Nebel und Hochnebel wohl dauerhaft grau.

Der Freitag zeigt sich der Prognose zufolge zunächst noch recht sonnig, nur einige Wolkenfelder sollen durchs Land ziehen. Mit bis zu 14 Grad am südlichen Oberrhein wird es teils auch wieder recht mild. In der Nacht zu Samstag breiten sich dann von Osten her Nebel und Hochnebel aus.

Die grauen Schleier trüben dann am Samstag und Sonntag in den niederen Lagen den Himmel. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb stehen die Chancen auf Sonne dagegen laut DWD besser. Die Temperaturen gehen langsam wieder zurück. Am Samstag kann es laut DWD in Südbaden noch bis zu 10 Grad geben, am Sonntag sind dann nur noch bis zu 6 Grad drin.