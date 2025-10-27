Zwei Verletzte und hohe Schadenssumme bei Großbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brand in einem Gebäude mit Gaststätte, Kegelbahn und Wohnungen beschäftigt seit Stunden Feuerwehrleute in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis). Zwei Personen wurden bei dem Feuer leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Warum der Brand am Sonntagabend ausbrach, sei derzeit noch unklar. Die Höhe des Sachschadens belaufe sich auf schätzungsweise mehr als 500.000 Euro. Am Morgen waren die Einsatzkräfte immer noch dabei, Flammen und Glutnester abzulöschen.