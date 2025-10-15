Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Zwei Verletzte und 450.000 Euro Schaden nach Brand

Am frühen Morgen steht ein Gartenschuppen in Flammen. Was dann passiert, verursacht einen hohen Schaden.

Feuerwehr Symbolbild
Die Feuerwehr hat den Brand löschen können. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/DPA
Die Feuerwehr hat den Brand löschen können. (Symbolbild)
Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Fast eine halbe Million Euro Schaden hat ein Feuer an zwei Häusern und einem Gartenschuppen in Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) verursacht. Der Brand sei am Morgen in dem Schuppen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen hätten anschließend auf die zwei angrenzenden Wohnhäuser übergegriffen. Zwei Menschen erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung und kamen in Krankenhäuser. Ein weiterer Mensch erlitt einen Schock. Der Schaden wird auf etwa 450.000 Euro geschätzt. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:251015-930-163861/1