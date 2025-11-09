Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Zwei Verletzte nach Zusammenstoß von Stadtbahn und Auto

Beim Abbiegen stoßen eine Stadtbahn und ein Auto zusammen. Mindestens zwei Menschen werden verletzt. Vieles ist noch unklar.

Es gibt mehrere Verletzte. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/DPA
Es gibt mehrere Verletzte. (Symbolbild)
Foto: Patrick Seeger/DPA

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Auto sind in Stuttgart mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die Stadtbahn U9 und das Auto sollen beim Abbiegen kollidiert sein, teilte die Polizei mit. Zwei Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. In der Stadtbahn habe es keine Verletzten gegeben, hieß es. 

Das Auto stehe derzeit noch im Gleisbett, die Aufräumarbeiten dauerten an. Es sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Informationen zum genauen Unfallhergang gab es zunächst nicht.

