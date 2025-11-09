Zwei Verletzte nach Zusammenstoß von Stadtbahn und Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Auto sind in Stuttgart mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die Stadtbahn U9 und das Auto sollen beim Abbiegen kollidiert sein, teilte die Polizei mit. Zwei Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. In der Stadtbahn habe es keine Verletzten gegeben, hieß es.

Das Auto stehe derzeit noch im Gleisbett, die Aufräumarbeiten dauerten an. Es sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Informationen zum genauen Unfallhergang gab es zunächst nicht.