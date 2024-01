Aktuell Land

Zwei Verletzte nach Hausbrand in Rheinstetten

Bei einem Hausbrand in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) sind in der Silvesternacht zwei Menschen verletzt worden. Eine Bewohnerin und ein Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag mitteilte. Zunächst brannte demnach ein Unterstand aus Holz. Das Feuer griff dann auf zwei Wohnhäuser über.