Zwei Verletzte bei Unfall mit Linienbussen

Ein Überholmanöver eines Autofahrers hat bei Esslingen zu einem Unfall mit zwei Verletzten geführt und sehr hohen Sachschaden verursacht. Der 60-jährige Autofahrer versuchte gegen Mitternacht, einen Linienbus zu überholen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Linienbus, wie die Polizei mitteilte.

Der 35-jährige Fahrer des entgegenkommenden Busses und der Autofahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Der zweite Busfahrer erlitt einen Schock. Die insgesamt 13 Fahrgäste blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren. Die Polizei sprach von einem Sachschaden von rund 500.000 Euro. Einer der Linienbusse war bei dem Unfall im Graben gelandet und musste mit einem Kran geborgen werden. Die L1150 war wegen Bergungsarbeiten zunächst in beide Richtungen gesperrt.