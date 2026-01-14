Zwei Verletzte bei Messerangriff in Ulmer Einkaufszentrum

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Mitarbeiter sind bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm verletzt worden, einer der beiden kämpft laut Polizei um sein Leben. Der 25 Jahre alte Mann befinde sich in intensivmedizinischer Behandlung und sei in einem kritischen Zustand, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein 22 Jahre alter Mitarbeiter des Elektronikmarktes wurde zudem leicht verletzt.

Der mutmaßliche Täter wurde auf der Flucht festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einsatzkräfte konnten den 29 Jahre alten Mann nach dem Verlassen des Elektronik-Marktes stoppen. Weil er auch Polizeibeamte mit dem Messer bedrohte und sich weigerte, die Waffe fallen zu lassen, hätten die Beamten mehrere Schüsse auf ihn abgegeben, teilten die Ermittler mit. Dabei sei der Mann schwer verletzt worden. Er liegt ebenfalls auf einer Intensivstation.

Ein mögliches Motiv des Eritreers sei derzeit noch unklar. Der Mann sei bereits in der Vergangenheit wegen Gewaltdelikten aufgefallen und habe bis Dezember eine Haftstrafe verbüßt, teilten die Ermittler mit.

Nach Angaben der Beamten bestand für die Öffentlichkeit keine Gefahr. »Kursierende Gerüchte zu einem Amoklauf können nicht bestätigt werden«, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch das Landeskriminalamt aus Stuttgart wurde hinzugezogen. Der Markt sei nach dem Angriff geschlossen worden, sagte der Sprecher. Die Spurensicherung sei in dem Geschäft und an der Stelle, an der auf den mutmaßlichen Täter geschossen wurde, im Einsatz.