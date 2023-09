Bitte aktivieren Sie Javascript

Demnach hatte es am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einem der Zimmer in dem Heim gebrannt. Eine komplette Räumung des Gebäudes gab es den Angaben zufolge nicht. Allerdings sei die Bahnhofsvorstadt für die Löscharbeiten gesperrt worden. Die Feuerwehr war am frühen Montagabend noch im Einsatz, wie der Sprecher weiter sagte.