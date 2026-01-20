Zwei Verletzte bei Brand in Lackiererei

Das Gebäude neben der Lackiererei wurde vorsorglich evakuiert. (Symbolbild)

Bei einem Brand in einer Lackiererei in Pforzheim sind zwei Männer leicht verletzt worden. Die beiden 36- und 42-Jährigen seien Mitarbeiter in dem Betrieb, teilte die Polizei mit. Die Brandursache war zunächst unklar.

Schon beim Eintreffen der Feuerwehr rauchte das Gebäude stark. Das angrenzende Gebäude wurde vorsorglich evakuiert.

Die beiden Mitarbeiter konnten das Gebäude eigenständig vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Einer der beiden Männer wurde bereits im Laufe der Nacht entlassen.

Zum Zustand der Lackiererei und zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.