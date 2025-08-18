Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Motorradunfällen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Motorradfahrer sind bei Unfällen am Wochenende ums Leben gekommen. Zudem wird ein 19-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Ein junger Mann ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er zuvor mit seinem Motorrad von einer Straße bei Freudenstadt abgekommen ist. Der 24-Jährige sei in einer langgezogenen Kurve vermutlich zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. Er sei dadurch in die Böschung neben der Straße gefahren. Durch den Aufprall erlitt er so schwere Verletzungen, dass er ums Leben kam. Die Landesstraße 404 war während der Maßnahmen gesperrt.

Ebenfalls am Sonntag ist ein 37-Jähriger an seinen schweren Verletzungen am Unfallort bei Lenzkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestorben. Der Mann habe zuvor in einer Kurve ein Auto überholen wollen, teilte die Polizei mit. Jedoch war dort noch ein zweiter Wagen, der nach links abgebogen war. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der Biker über die Fahrbahn geschleudert.

Im selben Landkreis wurde am Samstag ein junger Motorradfahrer durch einen Zusammenstoß mit einem Traktor lebensgefährlich verletzt. Der Traktorfahrer wollte laut der Polizei bei Badenweiler verbotenerweise nach links auf einen Feldweg abbiegen. Der hinter ihm fahrende 19 Jahre alte Motorradfahrer habe dabei zum Überholen angesetzt.