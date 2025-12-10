Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall bei Breisach

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Breisach sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin war am frühen Nachmittag mit ihrem Beifahrer auf der Bundesstraße 31 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach der Abfahrt zum Ortsteil Oberrimsingen geriet das Auto demnach aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Durch den Rückprall sei das Auto mit einem dritten Wagen zusammengestoßen.

Bei der Kollision mit dem Sattelzug seien beide Autoinsassen ums Leben gekommen. Der Sattelzugfahrer erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen, der des dritten beteiligten Wagens blieb unverletzt. Die B31 ist wegen der Bergungsarbeiten weiter voll gesperrt.