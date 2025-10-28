Zwei Täter nach Messerangriff in Stuttgart weiter flüchtig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Messerangriff in Stuttgart auf einen 20-Jährigen sind die beiden Angreifer weiter auf der Flucht. Die Polizei suche nach den bisher Unbekannten, teilte sie mit. Zunächst hatte die Polizei nur von einem Verdächtigen berichtet. Das Opfer wurde demnach am Montagabend im Stadtbezirk Wangen auf der Straße mit dem Messer angegangen.

Der Mann sei mit einem Bekannten unterwegs gewesen. Die Hintergründe des Vorfalls seien bisher unklar, etwa ob es zuvor einen Streit gegeben habe oder ob Täter und Opfer sich kannten. »Zur Motivlage wissen wir bislang gar nichts«, sagte ein Polizeisprecher.

Noch am Montagabend waren demnach rund 20 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber an der Suche nach den Verdächtigen beteiligt gewesen. Den Angaben zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt eine lebensbedrohliche Gefahr für die Bevölkerung.