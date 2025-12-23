Zwei Sprengversuche an Geldautomat in Titisee-Neustadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben Unbekannte gleich zweimal versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Nachdem der frei stehende Automat bereits in der Nacht auf Sonntag mutmaßlich durch eine Explosion beschädigt worden war, wurde er in der Nacht auf Dienstag erneut Ziel eines Angriffs, wie die Polizei mitteilte. Gegen 3.50 Uhr hörte ein Zeuge ein Knallgeräusch und verständigte die Einsatzkräfte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde beim zweiten Vorfall zunächst mit Werkzeugen an dem Geldautomaten manipuliert und anschließend ein bislang unbekanntes Sprengmittel eingesetzt. Zudem sei eine dunkel gekleidete Person gesehen worden, die geflüchtet sei. Ob die beiden Vorfälle zusammenhängen, ob erneut Schaden entstand und ob Bargeld entwendet wurde, ist nach Angaben der Polizei Gegenstand der Ermittlungen.