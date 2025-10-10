Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf Bundesstraße

Zwei Autos prallen auf der Bundesstraße 10 gegeneinander. Was ist passiert?

Die Polizei ermittelt den Unfallhergang. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Beim Zusammenstoß von zwei hochmotorisierten Autos auf der Bundesstraße 10 bei Pforzheim sind zwei Beteiligte schwer verletzt worden. Der Hergang des Unfalls sei noch unklar, teilte die Polizei mit. 

Meldungen, nach denen der Sportwagen auf der B10 in Richtung Pforzheim mit dem zweiten Auto zusammenstieß, als dieses unerlaubterweise eine Kehrtwende machte, bestätigte die Polizei nicht. Möglich sei auch, dass der zweite Wagen auf einer Einmündung auf die B10 fuhr.

Der 26 Jahre alte Sportwagenfahrer wurde leicht, sein 27 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt. Auch der Fahrer des zweiten Autos wurde schwer verletzt. Die Polizei sperrte die Straße für mehrere Stunden bis zum frühen Morgen.

