Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf A81

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Mundelsheim im Kreis Ludwigsburg mit mehreren Fahrzeugen ist ein Kind schwer verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Stuttgart war zeitweise komplett gesperrt.

Ein Lastwagenfahrer hatte wohl wegen der tiefstehenden Sonne übersehen, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Er fuhr auf einen anderen Lastwagen auf, der auf ein Auto geschoben wurde. Das Auto wiederum wurde zwischen dem Lastwagen und einem dritten Lastwagen davor eingeklemmt.

Ein fünf Jahre altes Kind in dem Auto verletzte sich schwer, ebenso der Fahrer des zweiten Lastwagens. Er war wohl nicht angegurtet und schleuderte bei dem Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe. Fahrer und Beifahrerin im Auto erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, musste aber keine Patienten transportieren. Die Polizei schätzt den Schaden auf 85.000 Euro.