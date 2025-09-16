Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Auf einer Bundesstraße nahe Tuttlingen kracht es am Abend zwischen zwei Autos. Ein Fahrer und ein Beifahrer werden verletzt. Was ist zur Ursache bislang bekannt?

Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße
Der Rettungsdienst fuhr die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/DPA
Der Rettungsdienst fuhr die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Foto: Marcel Kusch/DPA

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Talheim (Kreis Tuttlingen) sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Einer der Wagen geriet auf der Bundesstraße 523 aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und prallte gegen ein anderes Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Fahrer und ein Beifahrer dieses Wagens kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die B523 war zeitweise gesperrt. Schadenshöhe und Unfallursache waren zunächst unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:250916-930-43288/1