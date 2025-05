Zwei Schwerverletzte nach Auseinandersetzung in Bar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Auseinandersetzung mit zwei Schwerverletzten in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Zwischen den vier Männern soll es am frühen Samstagmorgen in einer Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, teilte die Polizei mit. Dabei erlitten ein 22- und 27-Jähriger den Angaben zufolge schwere Verletzungen. Sanitäter brachten die beiden in ein Krankenhaus.

Eine Ermittlergruppe machte bereits im Laufe des Samstags die zwei Verdächtigen aus. Wie die Polizei mitteilte, sollen die 20 und 26 Jahre alten Verdächtigen am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Sie hätten die beiden Opfer bereits vor der Tat gekannt, hieß es. Warum es zu dem Streit kam, war zunächst unklar.