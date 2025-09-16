Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf Bundesstraße

Neben den Rettungswagen wurde auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort geschickt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf einer Bundesstraße nahe Ochsenhausen (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Eine 69-Jährige habe zunächst wegen eines Autos, das eine Panne hatte, abgebremst, teilte die Polizei mit. Ein hinter ihr fahrender 63-Jähriger habe das übersehen und sei aufgefahren.

Nach dem Zusammenstoß sei das Auto des Mannes aus unklaren Gründen auf die Gegenspur gekommen. Eine dort fahrende 68-Jährige habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Die 68-Jährige und der 63-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber geflogen. Die B312 war während der Unfallaufnahme knapp drei Stunden gesperrt.