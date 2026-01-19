Zwei Schwerverletzte bei Lkw-Unfall - Vollsperrung der A8

Wie lange die A8 gesperrt bleibt, ist nicht bekannt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Auffahrunfall mit drei Lkw auf der Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart auf unbestimmte Zeit voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Über die Anschlussstelle Merklingen wurde eine Ableitung eingerichtet.

Auf Höhe des Parkplatzes Widderstall hielten zwei Lastwagen wegen eines Staus an. Ein dritter Lkw fuhr auf die stehenden Fahrzeuge auf, wobei er den mittleren Laster auf den vorderen schob. Die Fahrer der beiden hinteren Lkw erlitten schwere Verletzungen. Der Insasse des vorderen Fahrzeugs blieb unverletzt.

Zur Schadenhöhe und zu weiteren Details machte die Polizei keine Angaben. Die Unfallursache sei noch unklar.