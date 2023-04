Aktuell Land

Zwei Schwerverletzte bei Hausbrand in Lahr

Zwei Bewohner sind bei einem Hausbrand in Lahr (Ortenaukreis) schwer verletzt worden. Nachbarn hatten am Sonntagmittag das Feuer nach Angaben der Polizei entdeckt und noch vergeblich versucht, die beiden Bewohner zu retten. Die Feuerwehr barg die beiden mit einer Drehleiter vom Balkon. Mit Hubschraubern wurden die Verletzten in Kliniken geflogen. Die Ursache für den Brand sowie Details zu den Bewohnern blieben erst einmal unklar.