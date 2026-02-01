Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Neben der Polizei rückten auch der Rettungsdienst, die Feuerwehr und ein Notarzt zu dem Unfall nahe Emmingen-Liptingen aus. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Zusammenstoß im Landkreis Tuttlingen schwer verletzt worden. Eine 43-Jährige war Polizeiangaben zufolge mit dem Auto auf der nassen Bundesstraße 491 in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei sie mit dem entgegenkommenden Wagen einer 24-Jährigen zusammengestoßen.

Den Angaben nach kamen die beiden Frauen nach dem Unfall bei Emmingen-Liptingen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Weshalb die 43-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geriet, war laut Polizei zunächst unklar.