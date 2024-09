Zwei Rennradfahrer stoßen zusammen - ein Schwerverletzer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer schwer verletzt worden. Das Vorderrad eines 22-jährigen Radlers sei mit dem Hinterrad eines 30 Jahre alten vorausfahrenden Fahrradfahrers zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 30-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Der andere Radfahrer erlitt demnach leichte Verletzungen. Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Die beiden seien Teil einer rund 45-köpfigen Gruppe Rennradfahrer gewesen, hieß es weiter. Als die Straße bei der Burkardsmühle in Waldenbuch (Kreis Böblingen) enger wird, sollen die Radler an der Spitze der Gruppe gebremst haben. In dem Stau sei dann der Unfall am Samstag passiert, so die Polizei.