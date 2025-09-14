Zwei Radfahrer tot in Bayern entdeckt – Polizei prüft Ursachen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Fahrradfahrer sind fast zeitgleich im mittelfränkischen Landkreis Ansbach tot gefunden worden. Am Vormittag entdeckten Passanten einen 57-Jährigen neben seinem Rennrad an einem Abhang an der Eselsbrücke in Rothenburg ob der Tauber, wie ein Polizeisprecher sagte. »Für den Mann kam jede Hilfe zu spät«, berichtete der Sprecher weiter. Die Ursache ist noch unklar – möglich sei ein medizinisches Problem oder ein Unfall. Zuvor hatte die »Fränkische Landeszeitung« berichtet.

Rund eine Viertelstunde später wurde laut dem Polizeisprecher ein weiterer lebloser Mann neben seinem Fahrrad in Wassertrüdingen gefunden. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann gestürzt. Er trug den Angaben zufolge keinen Fahrradhelm. In beiden Fällen sollen Gutachter die genaue Ursache klären.