Zwei Polizisten in Österreich verunglückt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Reise in Österreich sind zwei deutsche Polizisten verunglückt. Sie waren in einer Gruppe auf Motorrädern unterwegs. Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Ludwigsburg (Baden-Württemberg) starb noch an der Unfallstelle in Elmen in Tirol, wie die Polizei berichtet. Sein 46 Jahre alter Kollege wurde mit Rippenbrüchen ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Stuttgarter Polizei berichtete, waren die Polizisten auf einem genehmigten Betriebsausflug unterwegs. »Dies war ein Ausflug privater Natur, welcher der Stärkung des Teamgeistes und des Zusammenhalts dient«, teilte der stellvertretende Abteilungsleiter für Öffentlichkeitsarbeit, Tobias Kutter, der Deutschen Presse-Agentur mit.

Polizisten waren auf privaten Motorrädern unterwegs

»Die Kollegen waren mit privaten Motorrädern unterwegs und befanden sich nicht auf einer Dienstreise«, erklärte Kutter. Bei der österreichischen Polizei war hingegen zunächst von einer Dienstreise die Rede gewesen.

Der 52 Jahre alte deutsche Beamte sei am Freitag mit sechs Kollegen unterwegs gewesen, teilte die österreichische Polizei mit. Er sei in einer Linkskurve ins Schleudern geraten, frontal mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, unter dem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Der 46-Jährige habe scharf abbremsen müssen und sei dabei mit seinem Motorrad gestürzt. Die Insassen des Autos blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.