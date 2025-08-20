Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Zwei Polizisten bei Festnahmen krankenhausreif geschlagen

Bei einer Kontrolle in Stuttgart eskaliert die Situation. Zwei junge Polizisten landen schwer verletzt im Krankenhaus. Was steckt hinter dem Angriff?

Die beiden Polizisten mussten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Bei einer Personenkontrolle in Stuttgart sind zwei Polizisten verletzt worden. Die Beamten hatten nach Polizeiangaben einen 20-Jährigen nach einem Drogenhandel überprüft, als dieser sie unvermittelt angegriffen habe. Ein 27-Jähriger habe sich eingemischt. Die 25 und 26 Jahre alten Polizisten seien bei dem Einsatz am Montagabend so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus kamen und nicht mehr weiterarbeiten konnten. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

