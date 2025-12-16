Zwei neue Aufsichtsratsmitglieder beim VfB Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Robert Ader und Michael René Eisenmann komplettieren ab Beginn des nächsten Jahres den Aufsichtsrat beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Beide wurden auf Vorschlag der strategischen Partner Porsche und Mercedes-Benz von der Hauptversammlung der VfB Stuttgart 1893 AG in das Gremium gewählt.

Ader und Eisenmann rücken für die beiden ausscheidenden stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Reiner und Lutz Meschke nach. Aufsichtsratschef Dietmar Allgaier bezeichnete die neuen Mitglieder im Kontrollgremium als »absolute Vollblut-VfBler und versierte Manager«. Man sei froh, »Fachleute in zwei für uns äußerst relevanten Themenbereichen auf Top-Niveau zukünftig im Aufsichtsrat zu haben«.

Ader ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Porsche Deutschland, Eisenmann ist bei Mercedes-Benz Cars der Vize-Präsident Sales Controlling.