Zwei Monate alt und gesund - Heidelberger Tigern geht es gut

Die beiden vor gerade mal zwei Monaten im Zoo Heidelberg geborene Sumatra-Tiger entwickeln sich prächtig - besser gesagt: die Sumatra-Tigerinnen. Denn es handelt sich bei dem Nachwuchs um zwei weibliche Tiere, wie der Zoo jetzt mitteilte. Das habe die Tierärztin bei der Erstuntersuchung des Nachwuchses feststellen können.

Der Check der beiden Jungtiere sei erfreulich gewesen. Die Tiger seien gesund und munter. Herz, Lunge, Augen, Zähne und auch das Gewicht - alles bestens. Ein bisschen hätten die Mädels gefaucht während der Untersuchung, sich aber ansonsten vorbildlich verhalten. Direkt nach dem Tierarzttermin kamen sie zurück zu ihrer Mutter. Namen haben sie noch nicht.

Der Nachwuchs wird den Angaben zufolge künftig eine wichtige Rolle im europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Sumatra-Tiger spielen. Diese kleinste Tigerunterart gelte als sehr bedroht.