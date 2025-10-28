Zwei Mikro-Erdbeben im Kreis Neu-Ulm registriert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Kreis Neu-Ulm sind in der Nacht zum Montag zwei sehr schwache Erdbeben gemessen worden. Die Erdstöße mit einer Stärke von 1,5 und 1,6 traten nach Angaben von Seismologen um 2.46 Uhr und 3.20 Uhr auf. Die Epizentren lagen demnach in der Nähe von Elchingen, in rund 23 Kilometern Tiefe. Laut dem Erdbebendienst Südwest waren die Erdstöße nicht spürbar und richteten keine Schäden an. Zuvor hatte die »Südwest Presse« darüber berichtet.

Zuletzt war 2020 in Pfaffenhofen ein leichtes Erdbeben mit der Stärke 1,8 registriert worden. Das stärkste bekannte Beben in der Region ereignete sich 1983 in Sontheim mit einer Stärke von 3,9. Spürbar sind Beben laut dem Erdbebendienst etwa ab einer Stärke von zwei.