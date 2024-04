Aktuell Land

Zwei Menschen werden bei Überholmanöver schwer verletzt

Beim Überholen ist ein Autofahrer in Sonnenbühl im Kreis Reutlingen mit einem anderen Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der 46-Jährige nach dem Unfall am Freitagnachmittag mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Auch die 70-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.