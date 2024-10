Zwei Menschen nach Wohnungsbrand in Stuttgart verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart schwer verletzt worden. Einer von ihnen habe sich durch das Feuer starke Verbrennungen zugezogen, teilte die Feuerwehr mit. Demnach wurde die Feuerwehr am Nachmittag mit der Information alarmiert, dass sich Menschen in der Wohnung befinden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei das Treppenhaus sowie die Wohnung leicht verraucht gewesen, das Feuer jedoch bereits aus. Beide Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr machte keine Angaben zur Brandursache.