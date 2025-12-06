Zwei Menschen bei Unfall mit Polizeiauto verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto im Norden Baden-Württembergs sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Streifenwagen sei mit Blaulicht und Sirene unterwegs gewesen und auf einer Kreuzung in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) nahe der Grenzen zu Rheinland-Pfalz und Hessen mit einem anderen Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Wucht des Aufpralls wurden ein Beamter und ein Insasse aus dem anderen Fahrzeug am Freitag verletzt. Das Auto wurde abgewiesen und stieß mit einem dritten Wagen zusammen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 100.000 Euro. Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Die Hintergründe, auch ob die Polizei bei Rot über die Ampel fuhr, waren zunächst unklar.