Zwei Männer rauben mit vorgehaltener Pistole Kiosk aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einer Pistole haben zwei Männer einen Kiosk in Mannheim überfallen. Unter vorgehaltener Waffe forderten die Täter von einer Mitarbeiterin am Freitag Geld, wie die Polizei mitteilte. Sie gab den beiden ihr Portemonnaie, indem in etwa 400 Euro gewesen sein sollen. Zudem klauten die Räuber Tabakwaren im Wert von rund 2.000 Euro.

Die Angestellte sei schließlich an eine nahegelegene Bushaltestelle geflohen und reif von dort die Polizei. Die Beamten suchen nach den Tätern, zunächst ohne Erfolg.