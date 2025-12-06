Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Zwei Männer rauben mit vorgehaltener Pistole Kiosk aus

Unbekannte fordern mit einer Waffe in der Hand Geld einer Kiosk-Angestellten. Wie die Mitarbeiterin reagierte.

Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA
Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild)
Mit einer Pistole haben zwei Männer einen Kiosk in Mannheim überfallen. Unter vorgehaltener Waffe forderten die Täter von einer Mitarbeiterin am Freitag Geld, wie die Polizei mitteilte. Sie gab den beiden ihr Portemonnaie, indem in etwa 400 Euro gewesen sein sollen. Zudem klauten die Räuber Tabakwaren im Wert von rund 2.000 Euro.

Die Angestellte sei schließlich an eine nahegelegene Bushaltestelle geflohen und reif von dort die Polizei. Die Beamten suchen nach den Tätern, zunächst ohne Erfolg.

