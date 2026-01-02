Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Zwei Männer nach Messerstichen in Hausach schwer verletzt

Zwei Männer liegen in der Silvesternacht mit schweren Stichverletzungen in einer Wohnung. Laut Angaben der Polizei sollen die beiden miteinander verwandt sein.

Leichtverletzter nach Explosion in Flur von Kölner Haus
Nach Messerverletzungen ermittelt die Kriminalpolizei. (Symbolbild) Foto: David Young/DPA
Zwei miteinander verwandte Männer im Alter von 31 und 55 Jahren sind in Hausach (Ortenaukreis) durch Messerstiche schwer verletzt worden. Polizisten fanden die Verletzten in der Silvesternacht in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, wie ein Sprecher sagte. Der genaue Tathergang blieb zunächst unklar. Hinweise auf eine Beteiligung von Dritten gab es bislang nicht. Rettungskräfte brachten beide Männer in ein Krankenhaus. Kriminaltechniker sicherten vor Ort mehrere Spuren, inklusive möglicher Tatwaffen.

