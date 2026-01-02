Zwei Männer nach Messerstichen in Hausach schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei miteinander verwandte Männer im Alter von 31 und 55 Jahren sind in Hausach (Ortenaukreis) durch Messerstiche schwer verletzt worden. Polizisten fanden die Verletzten in der Silvesternacht in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, wie ein Sprecher sagte. Der genaue Tathergang blieb zunächst unklar. Hinweise auf eine Beteiligung von Dritten gab es bislang nicht. Rettungskräfte brachten beide Männer in ein Krankenhaus. Kriminaltechniker sicherten vor Ort mehrere Spuren, inklusive möglicher Tatwaffen.