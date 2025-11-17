Zwei Männer bei Unfall verletzt - illegales Autorennen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen sind zwei junge Männer in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Ein 22-Jähriger war nach Polizeiangaben am Sonntag deutlich zu schnell gefahren und hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Sein Wagen prallte gegen ein geparktes Auto, überschlug sich und blieb 70 Meter weiter auf dem Dach liegen. Der 22-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Außer dem Auto des 22-Jährigen wurden drei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Ein 18-jähriger Autofahrer soll deutlich zu schnell hinter dem 22-Jährigen her gefahren sein. Da der Verdacht eines illegalen Straßenrennens bestehe, seien die Führerscheine der beiden Autofahrer und der Wagen des 22-Jährigen beschlagnahmt worden.