Zwei Kinder bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rietheim-Weilheim nahe Tuttlingen sind zwei Kinder durch Rauchgase schwer verletzt worden. Sie seien mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen worden, sagte der Kreisbrandmeister des Landkreises Tuttlingen, Andreas Narr, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Brand sei kurz nach 19.30 Uhr in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen und habe sehr schnell das Treppenhaus verraucht. Die Feuerwehr habe mehrere Dutzend Bewohner des Hauses mit einer Drehleiter und durch das Treppenhaus gerettet, einige seien ebenfalls durch Rauchgase leicht verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten das Feuer gelöscht. Rietheim-Weilheim liegt im Süden Baden-Württembergs.