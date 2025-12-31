Zwei Frauen leicht verletzt nach Dachstuhlbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Dachstuhlbrand in Ulm sind zwei Bewohnerinnen eines Reihenhauses leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand.

Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 28 und 60 Jahren erlitten leichte Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgas. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Auch die Nachbarhäuser wurden vorsorglich evakuiert, da ein Übergreifen der Flammen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.

Die eisigen Temperaturen von minus 8 Grad erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte, weil das Löschwasser gefror, so die Feuerwehr. Das Feuer konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Reihenhaus ist vorerst unbewohnbar.

Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind bislang noch unklar.