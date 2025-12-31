Zwei Brände kurz vor Silvester - vermutlich durch Feuerwerk

Bitte aktivieren Sie Javascript

Durch Feuerwerk sollen bereits einen Tag vor Silvester mindestens zwei Brände in Esslingen und im Zollernalbkreis verursacht worden sein. In Esslingen habe sich ein Mann am späten Dienstagabend entschieden, einen Böller von seinem Balkon zu schmeißen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe ein Teil der Fassade gebrannt.

Etwa 70 Kilometer weiter habe ein Mann in der Nähe seiner Garage in Rangendingen Feuerwerk gehört, hieß es. Kurz darauf habe das Dach in Flammen gestanden. Die Feuerwehr verhinderte einen drohenden Übergriff des Brandes auf das Wohnhaus.

Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Die zuständigen Polizeien ermitteln nun.