Zwei Brände im Rhein-Neckar-Kreis – hoher Schaden

Gleich zwei Brände haben im Rhein-Neckar-Kreis größere Schäden verursacht. In Sinsheim-Weiler stand am Nachmittag eine Doppel-Scheune in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriff. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Rund 50 Kilometer weiter brannte in Ladenburg eine Küche in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr habe die Flammen rasch löschen können. Auch hier gab es keine Verletzten. Eine Plastikschüssel, die zu nah am Herd stand, gilt als Ursache für den Brand. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 13.000 Euro.