Zwölfjähriger Radfahrer stirbt bei Unfall auf Kreuzung

Ein Kind überquert mit seinem Fahrrad bei Rot eine Kreuzung. Dort wird es von einem Auto erfasst.

Rettungswagen im Einsatz
Trotz Reanimation stirbt das Kind noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/DPA
Trotz Reanimation stirbt das Kind noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
Foto: Nicolas Armer/DPA

Ein zwölfjähriger Radfahrer ist auf einer Kreuzung im Allgäu von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Junge sei am Donnerstagabend mit seinem Rad bei Rot über eine Ampel in Kempten gefahren, als ein 24 Jahre alter Autofahrer ihn mit seinem Wagen erfasst habe, teilte die Polizei mit. Trotz sofortiger Reanimation starb das Kind an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Beamten gehen davon aus, dass die Ampel für den 24-Jährigen grün gezeigt habe. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurden zwei weitere Autos beschädigt.

© dpa-infocom, dpa:251031-930-231495/1