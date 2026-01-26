Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Zwölfjährige verursacht Brand in Ulmer Schule - Schülerin verletzt

In einer Ulmer Schule stört Rauch den Unterricht. Eine Schülerin wird leicht verletzt. Was bislang bekannt ist.

Feuerwehr
Eine Schülerin wird leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Eine Schülerin wird leicht verletzt. (Symbolbild)
Foto: Soeren Stache/DPA

Ein zwölfjähriges Mädchen hat in einer Ulmer Schule einen Brand verursacht. Eine Schülerin, die die Flammen entdeckte, habe Rauch eingeatmet und sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Unterricht musste kurzzeitig unterbrochen werden. 

Durch einen in Brand gesteckten Seifenspender sei viel Rauch entstanden. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber schnell löschen. Wie lange der Einsatz dauerte und wie viele Schüler betroffen waren, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen.

