Zwölffach gesuchter Mann an der Grenze bei Weil am Rhein gefunden

Ein wegen diverser Straftaten gesuchter Mann ist bei der Grenzkontrolle in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) geschnappt und abgewiesen worden. Der 24-Jährige sei zum Zeitpunkt der Kontrolle gleich zwölffach gesucht worden - unter anderem wegen Diebstahls, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung, teilte die Bundespolizei mit. Zudem lag gegen ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland vor.

Es gab elf Ersuchen von Staatsanwaltschaften, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Zudem war der Mann zur Festnahme ausgeschrieben, falls er sich in Deutschland aufhält.

Der Mann wollte zu Fuß nach Deutschland einreisen, scheiterte aber an den Beamten bei der Grenzkontrolle. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wiesen den Mann in die Schweiz zurück. (dpa)