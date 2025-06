Zverev-Konkurrenten Fritz und Shelton starten erfolgreich

US-Amerikaner Taylor Fritz behauptet sich zum Auftakt in zwei Sätzen.

Mitfavorit Taylor Fritz steht beim Tennisturnier in Stuttgart im Viertelfinale. Der amerikanische Top-Ten-Spieler setzte sich mit 6:3, 7:6 (8:6) gegen den Franzosen Quentin Halys durch und löste damit nach einem Freilos seine Auftaktaufgabe. In der Runde der besten Acht des Rasenevents bekommt es Fritz nun mit dem Ungarn Marton Fucsovics zu tun, der in der ersten Runde den Karlsruher Yannick Hanfmann besiegt hatte.

Fritz, an Position zwei gesetzt, ist ein Angstgegner des Hamburgers Alexander Zverev. Die beiden könnten allerdings erst im Endspiel aufeinandertreffen. Der topgesetzte Zverev startet am Donnerstag gegen den Franzosen Corentin Moutet in seine Rasensaison und Wimbledon-Vorbereitung.

Wie Fritz zog auch sein Landsmann Ben Shelton bereits ins Viertelfinale ein. Shelton gewann 7:6 (7:4), 7:5 gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert. Das Turnier ist mit 751.630 Euro dotiert.