Zusammenstoß bei Bühl - A5 in Richtung Basel gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Autobahn 5 ist nach einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Rastatt in Richtung Basel voll gesperrt. Am frühen Morgen habe ein Wagen die Spur gewechselt, teilte die Polizei mit. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Eines der Fahrzeuge sei anschließend in Brand geraten.

Zwischen Bühl (Kreis Rastatt) und Achern (Ortenaukreis) ist die A5 bis auf weiteres gesperrt. Wie lange die Sperre andauert, war laut Polizeiaussagen am Morgen nicht absehbar. Autofahrer sollten den Bereich meiden, den Angaben zufolge staut es sich auf mehreren Kilometern.