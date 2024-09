Zum Wochenstart kommt der Herbst in den Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Mit dem Schulstart kommt auch das herbstliche Wetter nach Baden-Württemberg. Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf wird es stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Von Westen solle es wiederholt Regenschauer geben. Ab dem Nachmittag werden zudem einzelne kurze Gewitter mit Graupel und starken Windböen erwartet. Die Temperaturen erreichen demnach maximal 15 Grad auf der Zollernalb und 21 Grad im Kraichgau. In der Nacht kühlt es dann auf bis zu 9 Grad ab.

Am Dienstag werde es meist wolkig und einzelne Regenschauer ziehen über das ganze Land, so die DWD-Meteorologen. Dazu ebenfalls Höchstwerte bis zu 21 Grad. Teils kräftiger Regen breite sich dann am Mittwoch nach Südosten aus. Die Temperaturen steigen nur noch auf 11 Grad im Südschwarzwald und 17 Grad in der Ortenau.