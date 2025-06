Zugverkehr am Bodensee unterbrochen - Schwerer Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat an einem Bahnübergang in Allensbach am Bodensee einen Stromschlag erlitten und ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage in Konstanz berichtete, transportierte der Mann auf einem Handwagen ein Segelboot mit aufgerichtetem Mast. Dieser sei an dem Übergang an die Oberleitung der Bahn gekommen. Der verletzte Mann wurde demnach per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

Zugverkehr unterbrochen

Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) wurde der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Radolfzell und Konstanz am Abend unterbrochen, weil die Oberleitung beschädigt war. Allensbach liegt zwischen den beiden Städten. Es könne zunächst keine Prognose gegeben werden, wie lange der Verkehr beeinträchtigt sei, sagte ein Sprecher der DB auf Anfrage in Berlin.

Auf der Bahnstrecke zwischen Radolfzell und Konstanz fahren hauptsächlich Regionalzüge. Die Verbindung mit Blick auf den Bodensee ist bei Touristen beliebt.