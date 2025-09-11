Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Zugumleitungen und Ersatzverkehr wegen Defekt in Heidelberg

An einem Stellwerk kommt es am Vormittag zu einem technischen Defekt. Die Züge werden teilweise umgeleitet.

Der Heidelberger Hauptbahnhof war am Vormittag nicht befahrbar. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/DPA
Wegen eines technischen Defekts an einem Stellwerk ist es am Heidelberger Hauptbahnhof zu Umleitungen von Zügen und Ersatzverkehr gekommen. Der technische Defekt war am Vormittag gemeldet worden, wie ein Bahnsprecher sagte. Mittlerweile sei der Schaden behoben. Der Zugverkehr laufe langsam wieder an.

Zuvor war der Verkehr zeitweise unterbrochen gewesen. Regionalzüge stoppten vorzeitig. Passagiere mussten auf einen Ersatzverkehr umsteigen. Fernverkehrszüge wurden umgeleitet.

