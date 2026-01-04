Zug prallt gegen Bootsanhänger - 24 Passagiere evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Zug mit 24 Passagieren an Bord ist auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und Lindau gegen einen Bootsanhänger geprallt. Der Anhänger habe auf freier Strecke, fernab von einem Bahnübergang, auf den Gleisen gestanden, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Feuerwehr evakuierte den Zug, verletzt wurde niemand. Auf dem Anhänger befand sich kein Boot.

Der Zugfahrer hatte kurz nach Ausfahrt aus dem Bahnhof Friedrichshafen Ost in Richtung Lindau einen Gegenstand auf den Gleisen erkannt. Der Zug war bereits mit 110 Kilometern pro Stunde unterwegs, als der Lokführer die Schnellbremsung einleitete. Er konnte den Zusammenstoß mit dem leeren Anhänger nicht mehr verhindern.

Kräfte der Feuerwehr schnitten den unter dem Triebwagen verkeilten Anhänger heraus. Nach Angaben der Polizei fuhr der Zug nach Abschluss der Ermittlungen zum nächstgelegenen Bahnhof Friedrichshafen-Ost und schließlich in eine Wartungshalle weiter. Die 24 Passagiere wurden aus dem Zug gebracht und mit einem Bus weitertransportiert.

Die Sperrung der eingleisigen Strecke wurde nach knapp drei Stunden aufgehoben. An dem Einsatz waren neben Bundes- und Landespolizei auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Bahnmitarbeiter beteiligt. Für eine bessere Übersicht hatte die Polizei einen Hubschrauber eingesetzt. Wie der Anhänger auf die Gleise gelangte, war noch unklar. Auch zur Schadenshöhe machte die Bundespolizei zunächst keine Angaben.