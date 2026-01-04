Zug prallt auf Bootsanhänger - 24 Passagiere evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Zug mit 24 Passagieren an Bord ist auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und Lindau mit einem Bootsanhänger zusammengestoßen. Der Anhänger habe auf freier Strecke, fernab von einem Bahnübergang, auf den Gleisen gestanden, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Feuerwehr evakuierte den Zug, verletzt wurde niemand. Auf dem Anhänger befand sich kein Boot.

Nach Abschluss der Ermittlungen sei der Zug zum nächsten Bahnhof weitergefahren. Der nächstgelegene Haltepunkt war demnach Friedrichshafen-Ost. Wie der Anhänger auf die Gleise gelangt ist, war zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe machte die Bundespolizei zunächst keine Angaben.