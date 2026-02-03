Zug kracht in Auto - ein Toter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer ist an einem Bahnübergang im Landkreis Sigmaringen mit seinem Wagen von einem Regionalzug erfasst und getötet worden. Der 23-Jährige habe am Dienstagabend die Gleise überqueren wollen, als es zu dem folgenschweren Unfall in der Ortschaft Mengen kam, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Auto sei völlig zerstört worden, der Zug erst rund 400 Meter nach dem Bahnübergang zum Stehen gekommen.

Rettungskräfte brachten die verletzte Zugführerin ins Krankenhaus. Von den acht Fahrgästen im Zug wurde niemand verletzt. Der Autofahrer starb noch vor Ort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei ist der Bahnübergang beschrankt.

Der Streckenabschnitt zwischen Herbertingen, Mengen und Sigmaringen bleibt nach Angaben der Deutschen Bahn bis zum Vormittag in beide Richtungen gesperrt. Reisende müssen demnach mit längeren Fahrzeiten und kurzfristigen Zugausfällen rechnen. Zwischen den betroffenen Orten fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen im halbstündigen Pendeltakt.