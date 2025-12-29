Zug erfasst Auto – 75-Jähriger stirbt an Bahnübergang bei Ehingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

EHINGEN. Für einen Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Zug bei Rottenacker jede Hilfe zu spät gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde das Fahrzeug beim Bahnübergang zwischen Ehingen und Rottenacker (beide Alb-Donau-Kreis) von einem Regionalzug erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Senior erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei schließt einen Suizid nicht aus.

Den ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge konnten keine Störungen an der halbseitigen Schranke am Bahnübergang festgestellt werden. Der 61-jährige Lokführer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme blieb die Bahnstrecke stundenlang gesperrt. Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt. (dpa)