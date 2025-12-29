Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polizeimeldung

Zug erfasst Auto – 75-Jähriger stirbt an Bahnübergang bei Ehingen

Nach einem tödlichen Unfall auf einem Bahnübergang bleibt die Bahnstrecke stundenlang gesperrt. Was bislang über den Hergang bekannt ist.

Bahnübergang
Ein Senior stirbt nach einem Unfall mit einem Zug. (Symbol-Foto) Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA
Ein Senior stirbt nach einem Unfall mit einem Zug. (Symbol-Foto)
Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA

EHINGEN. Für einen Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Zug bei Rottenacker jede Hilfe zu spät gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde das Fahrzeug beim Bahnübergang zwischen Ehingen und Rottenacker (beide Alb-Donau-Kreis) von einem Regionalzug erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Senior erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei schließt einen Suizid nicht aus.

Den ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge konnten keine Störungen an der halbseitigen Schranke am Bahnübergang festgestellt werden. Der 61-jährige Lokführer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme blieb die Bahnstrecke stundenlang gesperrt. Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt. (dpa)